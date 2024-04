Confedilizia, Spaziani Testa rieletto presidente

10 aprile 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Confedilizia ha confermato Giorgio Spaziani Testa alla presidenza della Confederazione per il triennio 2024-2026. Il Consiglio ha deliberato anche in merito al Comitato di Presidenza, che sarà composto da Pier Luigi Amerio, Achille Lineo Colombo Clerici, Antonio Coppolino, Dario dal Verme (Tesoriere) Vincenzo Nasini, Paolo Pietrolucci, Prospero Pizzolla, Cesare Rosselli (Presidente del Centro studi), Paolo Scalettaris e Michele Vigne.

“Sono grato al Consiglio direttivo e alle Associazioni territoriali per la rinnovata fiducia nei miei confronti. Assicuro il mio massimo impegno per tutelare in ogni sede i diritti dei proprietari, ogni giorno a rischio – ha detto Spaziani Testa -. Le questioni ‘caldè sono tante: dalla direttiva ‘case green’ alla riforma fiscale, dagli affitti brevi, al ‘piano casà, passando dalla gestione del post superbonus. La Confedilizia le affronterà come ha sempre fatto: da associazione libera, di tradizione, forte delle sue idee, dei suoi valori e della sua base associativa estesa in tutta Italia”.

