Da “glo for art” Flower Up di Emiliano Ponzi alla Milano Design Week

21 marzo 2024 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Cosa accade quando l’esperienza di “glo for art” e la visione di un artista eclettico come Emiliano Ponzi si incontrano? In continuità con il 2023, glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick destinati ai consumatori adulti, presenta un nuovo progetto artistico: Flower Up by Emiliano Ponzi. L’artista, noto per il suo stile concettuale, netto e raffinato, coniuga il tema “Materia Natura” del Fuorisalone 2024 con la visione del brand, proponendo un’esperienza immersiva.

Dal 15 al 21 aprile, Flower Up vivrà all’interno del glo Hub, in Via dello Statuto, nel cuore di Brera, uno dei luoghi più noti e visitati del Fuorisalone.

Un grande portale d’ingresso accoglie e invita il pubblico a percorrere un tunnel immersivo. La natura diventa colore, l’innovazione si fa invenzione, i colori dei dispositivi di glo Hyper Pro fluttuano nell’aria creando un percorso che accompagna il visitatore verso l’area outdoor, dove prende vita il “Giardino delle meraviglie”. L’esperienza passa così dal piano digitale a quello reale. Un tappeto di petali precede una scultura: un maestoso albero con fiori e petali colorati che diventa il vero protagonista dello spazio. Un’installazione in grado di interpretare la natura del brand, accompagnata da proiezioni di grande effetto. Per finire, una pioggia intermittente di petali accarezza ed emoziona il visitatore.

“L’opera firmata da Emiliano Ponzi è un’ulteriore tappa dell’ampio progetto artistico itinerante “glo for art”, un format nato per sostenere l’arte, favorendo un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica – commenta Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia -. Promuoviamo un’arte accessibile a tutti attraverso la diffusione della cultura, e dell’idea di un domani migliore a partire dalla positività e dalla quotidianità, in linea con il nostro purpose aziendale A Better Tomorrow. Un percorso che si intreccia con la nostra responsabilità sociale d’impresa, il rispetto e la valorizzazione della natura e con la nostra idea di futuro, condiviso e positivo”.

“Il visual dell’installazione vuole rappresentare un auspicio. Quello di seminare condivisione perchè il condividere è il miglior modo per sviluppare empatia – commenta Emiliano Ponzi – Non importa quale sia la circostanza, se ne uscirà comunque un pò più umani. Trovarsi stupiti sotto un trionfo di colori e forme, pensate allo scopo di ritrovarsi in un sentire comune”.

Il nuovo glo Hyper Pro è il primo della categoria ad avere lo smart Led display, uno schermo intuitivo che comunica all’utente tutte le principali funzionalità del dispositivo come la carica della batteria, le diverse modalità d’uso e la durata della sessione. Un dispositivo scalda stick dal design minimale e colorato, destinato ai fumatori adulti.

Lo spazio espositivo interamente ideato e progettato da Emiliano Ponzi vivrà all’interno dell’Hub Gattinoni, in Via dello Statuto 2, nel cuore di Brera, che si trasformerà nel glo Hub per un’intera settimana. La location ospiterà una serie di iniziative ed eventi, riservati ad un pubblico adulto, permettendo di vivere un’esperienza live immersiva dove musica, arte e attività coinvolgenti avranno il potere di amplificare l’esperienza dei visitatori. glo for art accompagnerà inoltre i visitatori di Brera Design District in due ulteriori punti nevralgici del quartiere, gli info point, trasformandoli in installazioni outdoor inattese con cui interagire.

– foto tratta da bozzetto Emiliano Ponzi fornita da ufficio stampa INC Comunicazione –

(ITALPRESS).