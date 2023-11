Ue, Meloni “Sul patto di stabilità fatti passi in avanti”

22 novembre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Sul patto di stabilità si fanno dei passi in avanti giorno dopo giorno in una trattativa che facile non è, la posizione italiana richiede non una politica di bilancio allegra che non stiamo facendo e non abbiamo fatto, noi abbiamo un problema di protezione degli investimenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa con il cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz al termine della riunione virtuale dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G20. “Per noi è importante che le nuove regole della governance tengano conto degli sforzi che le nazioni stanno facendo per favorire le scelte strategiche – ha sottolineato – stiamo lavorando su una soluzione possibile da rispettare nei prossimi anni”. E ancora: “Con il piano di azione firmato oggi ci poniamo molti ambiziosi obiettivi: promuovere la crescita e la competitività delle nostre economie e gli investimenti bilaterali, promuovere una transizione ecologica, garantire gli approvvigionamenti energetici, rafforzare il dialogo sulla sicurezza, intensificare la cooperazione nel settore della difesa, lavorare insieme per progredire nell’agenda europea”. “Sarà una sfida importante, significativa – ha concluso la premier – con un impegno ad ampio raggio a partire dai nostri sistemi produttivi”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).