Nio Cocktails, partnership con la superstar Conor Mac Gregor

01 novembre 2023

MILANO (ITALPRESS) – Nio Cocktails, società Made in Italy e leader nel settore degli spirits e, nello specifico, nel segmento dei cocktails ready to drink, ha firmato una partnership operativa con la superstar internazionale Conor McGregor. L’operazione è stata condotta da Silny Trade e portata a buon fine grazie a Gabriel Rapisarda, imprenditore che è riuscito nell’impresa di ideare un nuovo concept unico, nel suo genere. La novità si fonda sulla trasformazione dei box basic di Nio Cocktails in Special Edition Nio Cocktails/Proper Twelve. Brand di whiskey, quest’ultimo, del quale McGregor è titolare. Per Nio Cocktails si tratta di un importante passaggio a livello internazionale, che pone la realtà italiana come vero e proprio riferimento del settore. Un marchio che è da anni presente sul mercato con cocktails premium firmati dal mixologist Patrick Pistolesi.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Nio Cocktails