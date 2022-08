Elezioni, Di Maio “Impegno Civico raggiungerà oltre il 5%”

22 agosto 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Impegno Civico entrerà in Parlamento? “Lo decideranno gli elettori. Penso che andremo ben oltre il 5% e porteremo una ‘truppà di parlamentari in Parlamento che servirà a realizzare degli obiettivi con ragionevolezza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, a “Zona Bianca” su Rete4. “Siamo in un momento veramente critico per il Paese, le persone sono molto spaventate, arrivano bollette da milioni di euro alle nostre imprese, le famiglie hanno enormi difficoltà e non si meritavano una campagna elettorale in pieno agosto” ma “meritavano un governo nel pieno delle sue funzioni che battagliava ai tavoli europei per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas”.

Foto: genziafotogramma.it

(ITALPRESS).