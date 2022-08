Silvestri salva l'Udinese, con la Salernitana è 0-0

20 agosto 2022 a

a

a

UDINE (ITALPRESS) – Partita vivace, piacevole, ma senza gol quella tra Udinese e Salernitana: alla Dacia Arena è 0-0. Bianconeri bravi a resistere nonostante il rosso a Perez nel primo tempo, i granata creano ma ‘sbattonò contro Silvestri. Primo punto per entrambe le squadre che nella prima giornata erano finite ko rispettivamente contro Milan e Roma. Sottil conferma il suo consueto 3-5-2 con Bjol al centro della difesa e Masina terzo di sinistra, a centrocampo spazio per Perez e Udogie sulle corsie, in avanti il tandem Deulofeu-Success. Dall’altra parte Nicola lancia subito Maggiore in mezzo al campo, Bonazzoli-Botheim coppia d’attacco. Al sesto bianconeri subito pericolosi: Pereyra crossa dalla sinistra, Bronn devia con il braccio alto. Per Aureliano è rigore, ma viene richiamato al Var da Nasca e rettifica la propria decisione: Bronn colpisce con l’ascella. Tre minuti dopo la risposta granata con Bonazzoli in acrobazia, Silvestri è attento e salva d’istinto. L’Udinese ha il pallino del gioco ma la Salernitana al 16′ confeziona un’altra occasione con Fazio sui risvolti di una punizione di Candreva, ancora Silvestri bravo a chiudere lo specchio. Tecnica e velocità per la squadra di Sottil che risponde con una doppia occasione tra il 32′ e il 37′, entrambe con Deulofeu: lo spagnolo prima viene stoppato da Sepe e poi è il palo a negargli la gioia del gol. Al 41’ ci prova Mazzocchi per la Salernitana, Silvestri alza sopra la traversa. Prima del riposo, Udinese in dieci per un rosso diretto a Perez che sgambetta in maniera vistosa Mazzocchi.

Nella ripresa il ritmo si abbassa con i friulani che si difendono e i campani che provano a scardinare la retroguardia della formazione bianconera. Nicola lancia nella mischia il neo acquisto Dia, arrivato dal Villarreal, Sottil risponde con Beto. Candreva impegna dalla distanza Silvestri. Buon momento per i granata: al 79′ occasione nitida per la Salernitana. Azione manovrata che sfocia su Mazzocchi, il laterale mette al centro dove c’è Bonazzoli che stacca di testa, ma ancora una volta Silvestri – autore di una prestazione strepitosa – dice di no. Finisce 0-0.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).