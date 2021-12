La Roma cade a Bologna, decide un gol di Svanberg

01 dicembre 2021 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo due vittorie consecutive, la Roma cade a Bologna per 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l’Inter. Decide una rete dalla distanza di Svanberg nel primo tempo: la squadra di Mihajlovic si affaccia nei piani alti della classifica, ad una sola lunghezza dai giallorossi fermi a 25. Mihajlovic conferma il tridente titolare ma al 17′ deve rinunciare ad Arnautovic per infortunio: dentro Sansone con Barrow prima punta. La prima occasione da gol è della Roma: Karsdorp crossa per Abraham, Skorupski indugia e l’inglese di testa spara a lato. Poco dopo, Abraham ancora pericoloso con una deviazione in area ma Skorupski in controtempo riesce a togliere la palla dalla porta. Solo il Napoli (nove) ha registrato più clean sheet di Roma (sei) e Bologna (cinque) in questo campionato ma la prima a difesa a crollare è quella della squadra di Mourinho. Merito di Svanberg che al 35′ si fa largo sulla trequarti e lascia partire un piattone destro che sorprende Rui Patricio. La Roma si innervosisce e subisce un giallo pesante: Abraham si scontra con Svanberg, Pairetto vede un fallo a palla lontana e ammonisce l’attaccante, che salterà l’Inter per squalifica. Nella ripresa Mourinho cambia: fuori Diawara, dentro Carles Perez. Poco dopo, la Roma perde El Shaarawy per un problema alla caviglia: dentro Shomurodov. La squadra giallorossa fatica a creare occasioni. Al 66′ la prima occasione per la Roma nel secondo tempo nasce da un errore di Soumaoro, Abraham ne approfitta ma invece di calciare sbaglia l’assist per Zaniolo. Al 70′ Roma ancora pericolosa: Cristante lancia Abraham in ripartenza, la palla arriva a Mkhitaryan ma sul suo tiro è attento Skorupski. L’ex di turno si ripete all’85’ su Abraham che aggancia in area e gira col destro: il polacco risponde presente e blinda la porta per la sesta volta in stagione. L’ultima beffa per la Roma è un giallo per Karsdorp: salterà anche lui l’Inter.

