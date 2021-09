Conte “Reddito di Cittadinanza va migliorato e non tolleriamo abusi”

28 settembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento 5 Stelle è responsabile, sa che il Reddito di Cittadinanza va migliorata, lavoriamo per perfezionare l’incrocio tra domanda e offerta, progetti utili per la comunità e non tolleriamo abusi. Diventeremo una nazione più ricca perchè i presupposti ci sono tutti e andremo anche oltre il 6% però il Paese non può diventare ricco e forte se non si occupa di un tema che deve riguardare tutti, inclusione sociale”. Così Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle ospite a Mattino Cinque. “Consiglio a Renzi di venire con me nelle piazze da nord a sud per capire le necessità delle persone guardandole negli occhi. Una cintura di protezione è opportuna, durante la pandemia abbiamo registrato 1 milione di nuove persone in povertà assoluta e abbiamo aggiunto il reddito di emergenza, in un fine settimana abbiamo distribuito 400milioni ai Comuni per distribuire pacchi alimentari”. Ha aggiunto Conte.

(ITALPRESS).