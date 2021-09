Vasco Rossi, il 12 novembre arriva il nuovo album “Siamo qui”

13 settembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Si intitola “Siamo qui” il nuovo album di Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre. E’ lo stesso rocker a darne notizia in “anteprima esclusiva mondiale abusiva” ai suoi followers, mentre mancano due mesi alla sua pubblicazione.

Della canzone “Siamo qui”, quella che ha dato l’avvio all’intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione lì.

