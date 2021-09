Covid, lieve crescita dei nuovi casi e positività a 1,96%

10 settembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Leggera crescita dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del quotidiano bollettino diramato dal ministero della Salute, emerge che il numero dei nuovi positivi è pari a 5.621 (ieri erano stati 5.522) a fronte di 286.028 tamponi processati, con un tasso di positività pari all’1,96%. Altrettanto lieve la crescita dei decessi, 62 (+3).

I guariti sono 6.984, mentre prosegue la discesa degli attualmente positivi; oggi sono 1.429 in meno con un numero complessivo di 128.489. Anche oggi nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari (-64) con un numero complessivo pari a 4.164; più contenuta la riduzione delle terapie intensive (-10) con 548 pazienti e 37 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.777. La Sicilia anche oggi prima per nuovi casi (973), seguita da Veneto (618) ed Emilia-Romagna (617).

(ITALPRESS).