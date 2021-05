Scuola, il 3 e 4 giugno l'Università IUL apre le porte agli studenti

26 maggio 2021 a

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Università Telematica degli Studi IUL apre le porte dell’Ateneo, giovedì 3 giugno e venerdì 4 giugno, con una serie di incontri di orientamento online dedicati alle future matricole e a tutti coloro che sono interessati a scoprire i diversi corsi di studio proposti da IUL.

Attraverso il sito https://www.iuline.it/infoday/ sarà possibile iscriversi a uno o a più incontri, ciascuno della durata di 30 minuti, dove i presidenti dei corsi di studi presenteranno l’offerta formativa IUL: Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19), Scienze psicologiche (classe L-24), Scienze motorie (classe L-22), Scienze economiche (classe L-33), Scienze della comunicazione (classe L-20), Giurisprudenza (classe LMG-01) e Innovazione educativa ed apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali ed internazionali (classe LM-57).

Durante i webinar verranno fornite informazioni anche su come è organizzata la didattica online, oltre che sugli ambienti e sugli strumenti di formazione messi a disposizione da IUL.

Gli incontri sono in programma giovedì 3 giugno, dalle ore 14.30 alle 16.30, e venerdì 4 giugno, dalle 14.30 alle 16.00.

L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo istituito nel 2005 e promosso da due soci pubblici: l’ente di ricerca Indire e l’Università degli Studi di Foggia. IUL offre corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento e di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. “L’Ateneo – si legge in una nota – conta su un corpo docente altamente qualificato e propone percorsi didattici online, assicurando un’esperienza di apprendimento flessibile, veloce, intuitiva e adatta alle esigenze di tutti gli studenti”.

