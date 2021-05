Speranza “Firmata l'ordinanza per le visite ai parenti nelle Rsa”

08 maggio 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Torna la possibilità di fare visita agli ospiti delle residenze per anziani. A darne notizia, con un post sui social, il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa – scrive Speranza su Facecbook – Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. E’ ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”.

(ITALPRESS).