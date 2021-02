Prada Cup, Ineos non molla ma Luna Rossa avanti ora 5-1

20 febbraio 2021 a

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Luna Rossa sempre più vicina alla sfida con Emirates New Zealand. Nelle acque di Auckland è ripartita la finale della Prada Cup: l’imbarcazione italiana si è aggiudicata la prima delle due regate in programma precedendo Ineos Team Uk per 1’20”, poi il successo degli inglesi con appena 14 secondi di vantaggio. Luna Rossa conduce ora 5-1, a due sole vittorie dalla conquista della Prada Cup che designa il Challenger dei neozelandesi nella Americàs Cup 2021.

