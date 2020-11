Pole di Oliveira su Morbidelli e Miller a Portimao, Rossi 17°

21 novembre 2020 a

a

a

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Miguel Oliveira, con la Ktm, conquista la pole position del Gran Premio del Portogallo nella classe MotoGP. Il lusitano, sulla pista di casa, mette tutti in riga fermando il cronometro a 1’38″892 precedendo la Yamaha del team Petronas guidata da Franco Morbidelli e la Ducati di Jack Miller. Ad aprire la seconda fila Cal Crutchlow con la Honda, seguito da Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas e Stefan Bradl ancora su Honda. Settimo tempo, invece, per Johann Zarco davanti a Maverick Vinales e Pol Espargaro. Più indietro Andrea Dovizioso, 12esimo. Valentino Rossi, eliminato in Q1, partirà 17esimo mentre il neo campione del mondo, Joan Mir, scatterà dalla 20esima casella dello schieramento. La MotoGP tornerà in pista domani mattina per il warm-up prima della gara che si correrà alle 15.

(ITALPRESS).