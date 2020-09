Motomondiale. Rossi “Nelle prossime ore firmerò con Petronas”

24 settembre 2020 a

MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Il contratto con Petronas è definito. Ne abbiamo parlato in questi giorni e abbiamo trovato l’accordo, dovremmo firmarlo nelle prossime ore e riuscire a dare l’annuncio in questo weekend”. Valentino Rossi scioglie i dubbi sul suo futuro, confermando a Sky Sport di aver raggiunto l’accordo con la scuderia satellite della Yamaha per la stagione 2021. Quindi sul weekend catalano, aggiunge: “Questa è una pista che mi è sempre piaciuta, fin dal primo anno che ho corso qui. Ci sono due rettilinei molto lunghi e quindi ci sarà da soffrire. Ma il layout del circuito si sposa bene con la Yamaha, con quelle curve molto veloci dove la M1 può andare bene” spiega il “Dottore”. “L’anno scorso andavo forte: ero veloce e avevo un buon passo e partivo abbastanza avanti, poi c’è stato l’incidente provocato da Lorenzo e non sapremo mai come poteva finire. Speriamo di essere competitivi anche ora”.

