Aereo nel Tevere, recuperato il corpo del ragazzo disperso

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo del ragazzo disperso nell’incidente di due giorni fa che aveva visto un piccolo velivolo biposto precipitare nel fiume Tevere a Roma, tra via Vitorchiano e l’aeroporto dell’Urbe. Ieri il corpo del giovane era stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’interno della carlinga, mentre l’istruttore era stato tratto in salvo pochi minuti dopo l’incidente. L’operazione si è conclusa questo pomeriggio con il recupero anche del piccolo velivolo che si era inabissato in zona Due Ponti.

