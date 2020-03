La Rai e la Scala portano sul web e in tv 30 spettacoli

ROMA (ITALPRESS) - La Rai e il Teatro alla Scala rinnovano la loro storica collaborazione per portare opera, balletti e concerti nelle case di tutti gli italiani attraverso la tv e il web, nelle settimane in cui i teatri sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria. Grazie a un accordo con il teatro milanese, Rai Cultura trasmettera' sul suo canale Rai5 un totale di 30 spettacoli firmati Scala, spettacoli che saranno resi disponibili anche su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, la maggior parte dei quali per la prima volta, e che si aggiungono agli altri titoli scaligeri gia' inseriti nella programmazione televisiva. Si tratta di un importante impegno congiunto della Rai e del Teatro milanese per permettere a tutti gli appassionati, costretti in casa dalle di misure di sicurezza, di accedere gratuitamente a una selezione dei migliori spettacoli scaligeri degli ultimi anni. A partire da lunedi' 23 marzo, su Rai Play - fruibile su pc, device mobili e smart tv - sara' proposto un titolo d'opera o un concerto ogni giorno della settimana, per un intero mese, fino al 21 aprile, e ognuno restera' disponibile on demand per trenta giorni. (ITALPRESS). mgg/com 20-Mar-20 19:24