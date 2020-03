Poste Italiane, nel 2019 i ricavi salgono a 11 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato la Relazione finanziaria annuale 2019 e la Guidance aggiornata per il 2020. Tra i principali dati finanziari di Gruppo per il 2019 c'e' l'aumento dei ricavi, ora pari a 11.038 milioni di euro (+1,6% rispetto all'esercizio del 2018); ricavi normalizzati a 10.659 milioni (+3,2% rispetto all'esercizio del 2018), con un mix di ricavi ricorrenti e sostenibili nei settori chiave. Tra i risultati anche l'aumento del dividendo per azione (DPS): 0,463 euro per l'esercizio del 2019, soggetto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti; in crescita del 5% rispetto all'esercizio del 2018 e in linea con l'impegno di crescita progressiva del dividendo prevista nel Piano Strategico Deliver 2022. Nell'esercizio 2019 l'utile netto di Poste Italiane si e' attestato a 1,34 miliardi. Quanto alla Guidance per il 2020, "gli obiettivi sono aggiornati in funzione della continua crescita della redditivita' sottostante, tenendo conto della visibilita', ad oggi, sugli sviluppi della situazione del COVID-19 - spiega Poste Italiane: ricavi 11,1 miliardi di euro; risultato operativo (EBIT) 1,8 miliardi; utile netto: 1,3 miliardi". "Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari, raddoppiando l'utile netto del 2016, sulla base della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi. Di conseguenza, stiamo proponendo un aumento del 5% del dividendo, in linea con l'impegno del Piano strategico Deliver 2022, e aggiornando la nostra guidance per il 2020, con una crescita costante della redditivita' sottostante", commenta Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. "Grazie alla trasformazione industriale, portata avanti negli ultimi anni, Poste Italiane e' un'azienda solida e grazie a un modello di business diversificato e' ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19", prosegue Del Fante. (ITALPRESS). sat/com 06-Mar-20 09:27