Hamilton "Lavorero' duro ma voglio godermi ogni momento della stagione"

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo aver rivelato la livrea della sua auto per la stagione 2020 a Londra lunedi' scorso, la Mercedes si e' svelata un po' di piu' ai suoi fan oggi a Silverstone. Alcune foto della W11 scattate in studio sono state pubblicate per la prima volta su Twitter, solo per avere un'idea del design della monoposto che verra' affidata ancora una volta al britannico Lewis Hamilton e al finlandese Valtteri Bottas. "Dieci anni fa Mercedes prendeva la grande decisione di passare da motorista a casa costruttrice - le parole del direttore della Mercedes, Toto Wolff, dal circuito inglese - Da quel momento sono cambiate molte cose, ma lavoriamo ancora con tanti partner che ci hanno supportato fin dall'inizio, come Petronas, che e' rimasto il nostro sponsor principale". "Mi sento da sempre parte di questa famiglia - il commento di Hamilton, che nel 2020 tentera' di eguagliare il record dei sette titoli iridati di Schumacher - Indosso il logo Mercedes da quando da ragazzino sono diventato pilota McLaren e dal 2013 questo legame e' ancora maggiore". Sul Mondiale ormai alle porte: "Cerchero' di divertirmi. Sicuramente lavorero' duro, ma voglio godermi ogni momento di questa stagione". "Anche se non lo mostro sono molto emozionato - le sensazioni di Bottas - E' sempre bello scoprire come si comporta un'auto nuova, sentire come spinge il motore per la prima volta o come lavora l'aerodinamica". Successivamente il britannico e il finlandese hanno preso il volante per eseguire il tradizionale shakedown della monoposto. (ITALPRESS). mc/red 14-Feb-20 12:49