Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham

Il Tottenham ha ufficializzato il nome del successore di Mauricio Pochettino, esonerato ieri sera dopo cinque anni per scarso rendimento della squadra in Premier League (e' 14esima). Si tratta di Jose' Mourinho: il 56enne tecnico portoghese, licenziato dal Manchester United nel dicembre 2018, si e' impegnato con gli Spurs fino al 2023. "Con Jose', abbiamo uno degli allenatori di calcio di maggior successo - ha dichiarato Daniel Levy, presidente della societa' londinese - Ha una vasta esperienza, e' in grado di ispirare le squadre ed e' un eccellente tattico. Ha vinto titoli in tutti i club che ha allenato. Crediamo che portera' energia e convinzione nello spogliatoio". Dopo il Chelsea (2004-2007 e poi il 2013-2015) e il Manchester United (2016-2019), il Tottenham e' la terza squadra della Premier League di Jose' Mourinho, che ha anche guidato dalla panchina il Porto (2002-2004), l'Inter (2008-2010) e il Real Madrid (2010-2013). "Sono lieto di entrare a far parte di un club cosi' prestigioso e con tifosi cosi' appassionati - ha detto lo 'Special One' nel comunicato del club - La qualita' della squadra mi rende entusiasta e saro' felice di lavorare con questi giocatori".