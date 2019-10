NOBEL PER LA LETTERATURA A OLGA TOKARCZUK E PETER HANDKE

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - I premi Nobel per la Letteratura 2018 e 2019 sono stati assegnati rispettivamente a Olga Tokarczuk e a Peter Handke. Tokarczuk e' polacca e ha ricevuto il Nobel "per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento dei confini come una forma di vita". Handke e' austriaco ed e' stato premiato "per il suo lavoro influente che con abilita' linguistica ha esplorato la periferia e la specificita' dell'esperienza umana". Quest'anno i premi Nobel per la Letteratura sono due, perche' e' stato assegnato anche quello del 2018, che l'anno scorso non era stato annunciato per il caso di molestie sessuali che aveva coinvolto l'Accademia Svedese che seleziona i vincitori. (ITALPRESS). mgg/red 10-Ott-19 13:25