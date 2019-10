Mancava solo l'annuncio, adesso c'è anche quello: Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico parmense prende il posto dell'esonerato Marco Giampaolo e ha firmato con i rossoneri un contratto biennale. La presentazione è stata fissata per le 13. Classe '65, Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e le successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. "Il Club rivolge a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro", il benvenuto del Milan.