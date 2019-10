LUCA ARGENTERO E' "IO, LEONARDO" DA DOMANI AL CINEMA

ROMA (ITALPRESS) - Debutta al cinema domani, in oltre 300 sale in tutta Italia "Io, Leonardo", il nuovo film d'arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito da Lucky Red. Realizzato a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, descrive il genio toscano con un punto di vista inedito e non convenzionale, accompagnando lo spettatore alla scoperta della mente piu' complessa e affascinante che l'umanita' abbia mai conosciuto Ad interpretare Leonardo e' Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d'arte biografico, con la voce narrante di Francesco Pannofino. Nel cast sono presenti anche Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La regia e' affidata a Jesus Garces Lambert, gia' regista di "Caravaggio - l'anima e il sangue". (ITALPRESS). mgg/com 01-Ott-19 12:12