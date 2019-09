SCOPERTO FILMATO INEDITO DEI BEATLES

MILANO (ITALPRESS) - Materiale video dimenticato dei Beatles, del valore di circa 11.000 euro, e' stato scoperto in un paniere. Il filmato, probabilmente mai visto in pubblico, mostra i Fab Four che scherzano e prendono in giro un giornalista durante un'intervista a Cardiff nel 1965. Le bobine sono emerse durante uno sgombero in Galles e sono state valutate attorno alle 10.000 sterline - come riporta il "Liverpool Echo" - dalla casa d'asta Omega Auctions. "Questo materiale video e' una grossa scoperta", ha riferito Paul Fairweather di Omega Auctions. "Tutti e quattro ridono e scherzano mentre l'intervistatore cerca di rimanere serio. Suono e immagine sono fantastici. Credo che non sia mai stato visto dal 1965". A un certo punto Ringo Starr dice che il prossimo film dei Beatles sara' un western, e John Lennon si prende gioco del giornalista affermando che Paul McCartney ha cinque figli in Galles. Nel corso del trasloco sono state trovate altre registrazioni, una di esse nello stesso paniere di quella dei Beatles. (ITALPRESS). bac/ads/red 29-Set-19 15:42