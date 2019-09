OCEAN VIKING, 58 MIGRANTI SARANNO OSPITATI DALLA CEI

ROMA (ITALPRESS) - Sono in corso le procedure di identificazione dei 182 migranti sbarcati ieri dalla Ocean Viking nel porto di Messina. Centoventiquattro migranti saranno ridistribuiti tra 5 Paesi europei. A Francia e Germania andranno 50 ciascuno, 20 al Portogallo, 2 all'Irlanda, 2 al Lussemburgo. I restanti 58 saranno presi in carico dalle strutture della Conferenza Episcopale Italiana, senza oneri a carico dello Stato. Il protocollo di intesa e' stato sottoscritto questo pomeriggio con il Viminale. Il ministro dell'Interno Lamorgese ha ringraziato la CEI "per la disponibilita' a rinnovare una forma di collaborazione gia' ampiamente sperimentata nel recente passato", spiega il Viminale in una nota. (ITALPRESS). sat/com 25-Set-19 19:08