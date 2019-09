GRATTACIELO INTESA SANPAOLO TORINO SI CONFERMA PIÙ SOSTENIBILE IN UE

TORINO (ITALPRESS) - Il grattacielo Intesa Sanpaolo e' campione di sostenibilita' ambientale. Il Centro direzionale della Banca a Torino e' l'unico in Europa ad aver ottenuto la certificazione Leed Platinum sia nella categoria "nuove costruzioni" sia nella categoria "gestione sostenibile dell'edificio". Il Green Building Council ha assegnato al grattacielo il secondo riconoscimento per la continuita' data alle soluzioni e alle buone pratiche adottate nella costruzione. La torre progettata dalla Renzo Piano Building Workshop ha ottenuto 85 punti, superando cosi' la soglia necessaria per raggiungere il livello piu' prestigioso. Questo grazie alle efficaci azioni intraprese per l'efficienza energetica, il consumo sostenibile di acqua, la gestione dei materiali e delle risorse, le abitudini dei dipendenti negli spostamenti casa-lavoro e le condizioni ambientali indoor, come illuminazione e qualita' dell'aria. Il grattacielo e' esclusivamente alimentato con energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile certificata e da 1.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici installati sulla facciata sud; inoltre l'80% dei corpi illuminanti e' a led. In condizioni di funzionamento normale il grattacielo non ha emissioni inquinanti. Nelle parti est e ovest dell'edificio due pareti vetrate distanti circa 2,5 metri formano la cosiddetta doppia pelle, una facciata "attiva" tra le piu' grandi al mondo, gestita da un sistema centralizzato che regola l'apertura e la chiusura delle vetrate lamellari esterne. Una rete di sensori rileva le differenti condizioni climatiche giornaliere e stagionali, riducendo le dispersioni di calore degli ambienti in inverno e dissipando il calore accumulato tra le due vetrate in estate. (ITALPRESS). ads/com 23-Set-19 15:18