PONTE MORANDI, TOTI "LA RICOSTRUZIONE PROCEDE RISPETTANDO I TEMPI"

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri ha aperto il salone nautico, la citta' si sta rialzando. La ricostruzione di Ponte Morandi procede rispettando i tempi che avevamo previsto, il prossimo primo ottobre la prima trave coprira' i primi due pilastri, si intuira' gia' il bellissimo ponte pensato da Renzo Piano. Il ponte sara' pronto in primavera". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Siamo molti soddisfatti di come Genova abbia reagito alla terribile tragedia che abbiamo vissuto. Ovviamente le persone che non ci sono piu' devono avere giustizia e speriamo accada nel piu' breve tempo possibile", ha aggiunto Toti, per il quale "all'Italia serve un Ministero del mare. Abbiamo 6000 chilometri di coste, la nautica e' una delle voci principali della nostra bilancia commerciale, tutto e' stato inglobato nel Ministero delle Infrastrutture, credo che un Ministero del mare che si occupi della nautica, delle infrastrutture di cui hanno bisogno i nostri porti, del turismo sulle nostre coste, sarebbe un gigantesco vantaggio". (ITALPRESS). sat/com 20-Set-19 09:19