BALOTELLI TORNA A CASA, UFFICIALE LA FIRMA COL BRESCIA

BRESCIA (ITALPRESS) - Mancava solo l'annuncio, ora c'e' anche quello: Mario Balotelli e' un nuovo giocatore del Brescia. E' lo stesso club lombardo a comunicarlo con una nota sul proprio sito, senza pero' fornire molti dettagli sull'accordo se non che il 29enne attaccante "ha firmato un contratto pluriennale". "Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, e' stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, citta' dove e' cresciuto e dove fin da bambino si e' distinto per le sue doti fisiche e tecniche - si legge ancora nella nota - Domani, 19 agosto, l'attaccante verra' presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16.45". Balotelli ritrova cosi' la serie A dopo l'esperienza al Milan nella stagione 2015-16. Il giocatore si era poi trasferito in Francia, giocando con Nizza e Marsiglia. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile esperienza in Brasile, al Flamengo, ma alla fine SuperMario ha optato per le Rondinelle sperando di riconquistare una maglia azzurra in vista di Euro2020. (ITALPRESS). glb/com 18-Ago-19 19:43