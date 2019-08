IL CHELSEA CADE AI RIGORI, SUPERCOPPA EUROPEA AL LIVERPOOL

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il Liverpool batte il Chelsea ai calci di rigori dopo il 2-2 maturato nei 120 minuti di gioco e vince la Supercoppa Europea grazie all'errore decisivo dal dischetto di Abraham. Al Vodafone Park di Istanbul va in scena la prima finale Uefa arbitrata da un arbitro donna, la francese Stephanie Frappart. Al 36' il Chelsea sblocca il risultato con un'azione tutta in verticale: Kante', autore di un primo tempo superlativo, premia Pulisic che serve in profondita' Giroud bravo a battere Adrian in uscita. Nella ripresa il Liverpool entra in campo con un altro piglio e al 48' c'e' il pareggio: il neo entrato Firmino, pescato a tu per tu con Kepa da Fabinho, serve Mane' che a porta sguarnita non sbaglia e firma l'1-1. Ai supplementari ai Reds bastano quattro minuti per trovare il gol del vantaggio: Mane' lancia Firmino che restituisce palla al numero 10 autore della rete del 2-1 con un destro preciso e potente. Ma la reazione del Chelsea e' immediata. Adrian stende Abraham in area e l'arbitro concede il rigore: Jorginho spiazza lo spagnolo e firma il 2-2. Nel finale del secondo tempo supplementare il Chelsea sfiora il vantaggio due volte con Pedro e Abraham ma Adrian e' attento e trascina il verdetto ai rigori. Dal dischetto l'errore di Abraham regala la vittoria agli uomini di Klopp per 7-6 dopo i tiri dagli undici metri. (ITALPRESS). spf/glb/red 14-Ago-19 23:58