SNAM, NEL PRIMO SEMESTRE AUMENTANO RICAVI E UTILE NETTO

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) - Primo semestre 2019 positivo, con ricavi e utile netto in aumento, per Snam. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019. I ricavi totali ammontano a 1.332 milioni di euro, in aumento di 61 milioni di euro, pari al 4,8%, rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2018. L'utile operativo del primo semestre 2019 ammonta a 756 milioni di euro, in aumento di 27 milioni di euro, pari al 3,7%, rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2018. L'utile netto conseguito nel primo semestre 2019 ammonta a 581 milioni di euro, in aumento di 58 milioni di euro, pari all'11,1%, rispetto all'utile netto conseguito nel primo semestre 2018 (523 milioni di euro). "Nel primo semestre abbiamo ottenuto risultati in crescita, in linea con gli obiettivi di piano, ponendo le basi per un altro anno di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. I nostri investimenti in Italia sono in aumento di oltre il 15% rispetto al primo semestre del 2018 e prevediamo di raggiungere 1 miliardo nell'intero anno, anche con il contributo delle iniziative del progetto Snamtec", commenta Marco Alvera', amministratore delegato di Snam.