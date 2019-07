Camion sprofonda nella voragine: paura nel centro di Casoria

Questa mattina, alle 6, a Casoria, nel manto stradale nei pressi di largo San Mauro si è creata una voragine larga circa 8 metri e profonda circa 12. Un piccolo autocompattatore della nettezza urbana è sprofondato nella cavità. Il conducente, un 57enne, è rimasto lievemente ferito. Lo hanno soccorso alcuni colleghi che lo hanno aiutato a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Napoli e Afragola. Il cedimento ha danneggiato una condotta del gas. Evacuate una cinquantina di famiglie residenti in palazzi adiacenti la voragine, chiusi in via precauzionale due esercizi commerciali. La strada è stata interdetta al traffico.