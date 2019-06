Sarri lascia il Chelsea: è il nuovo allenatore della Juve

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio ufficiale è arrivato poco dopo le ore 15 con un doppio comunicato di Chelsea e Juventus, chiudendo dopo un mese la caccia al successore di Allegri. «Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale – si legge sul sito della squadra bianconera - adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus».

«I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto» recita la nota dei Blues, che poi prosegue con le parole della manager Marina Granovskaia: «Voleva stare più vicino alla famiglia e per il benessere dei propri genitori si sentiva di doversi avvicinare».