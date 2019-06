AGRICOLTURA BIO, AD APRILE 2020 LA PRIMA EDIZIONE DELLA FIERA B/OPEN

MILANO (ITALPRESS) - Si terra' a Veronafiere, da mercoledi' 1 a venerdi' 3 aprile 2020, B/Open, la prima fiera italiana b2b rivolta esclusivamente agli operatori professionali dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica. La nuova iniziativa, presentata oggi a Milano all'Unicredit Tower, e' patrocinata da Aiab-Associazione Italiana Agricoltura Biologica ed e' dedicata a produttori e trasformatori, GDO, distribuzione organizzata, retail, horeca, negozi specializzati, erboristerie, farmacie e parafarmacie, in poche parole a tutta la filiera del natural self-care e del bioalimentare. Un settore che, superata ormai da tempo la fase pionieristica, e' uscito dalla nicchia fino a imporsi come fenomeno sociale e culturale. "Riteniamo che oggi si senta la necessita' di discutere queste tematiche, alla vigilia del trentennale del Regolamento Europeo che introdusse il biologico, attraverso un approccio serio e scientifico che consenta di sfatare una serie di falsi miti sul settore. Questo anche per dare una risposta a un consumatore che, sempre di piu', oggi vuole sapere che cosa c'e' dietro a un prodotto, anche relativamente agli aspetti legati all'ambiente, alla salute e al benessere - spiega all'Italpress Flavio Innocenzi, direttore commerciale di Veronafiere -. Il biologico - aggiunge - ha ancora ampie prospettive di sviluppo nel nostro Paese, dove rappresenta ancora solo il 5% del mercato". (ITALPRESS). stf/fsc/red 04-Giu-19 18:47