18 BICICLETTE RUBATE A MILANO IN VENDITA SU INTERNET, POLIZIA LE RITROVA

MILANO (ITALPRESS) - La polizia di Stato ha ritrovato e sequestrato a Milano 18 biciclette rubate. Indagata per ricettazione una coppia albanese. Si tratta di un 31enne e della compagna 21enne. Alcune delle biciclette erano in vendita su un sito di e-commerce. Gli investigatori del commissariato di Monforte Vittoria hanno intavolato una trattativa con il venditore concordando il posto dello scambio. Hanno cosi' bloccato il 31enne. Quindi sono risaliti a una cantina ubicata in uno stabile di edilizia popolare riconducibile alla fidanzata del fermato, dove sono state ritrovate altre 17 biciclette provento di furto. Una delle bici e' stata gia' restituita al proprietario. Le altre sono in attesa che i proprietari le richiedano presso il commissariato. (ITALPRESS). abr/com 31-Mag-19 20:53