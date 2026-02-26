Edicola Sanremo: Riccardo Rossi: "Il mio Sanremo del futuro? In radio"

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d’animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Oggi è il turno di Riccardo Rossi, attore e musicista, che riflette con noi sull’eccessiva durata del Festival e sulla qualità delle canzoni in gara. E si chiede: “Cosa resterà di questo Sanremo”?