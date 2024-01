Derby di Coppa Italia, Roma e Lazio si giocano tanto

08 gennaio 2024

Conto alla rovescia per il 21esimo derby di Coppa Italia. In palio c'è la semifinale che si giocherà ad aprile. La Lazio è reduce da tre vittorie consecutive. I biancocelesti potranno recuperare a sorpresa Luis Alberto ma dovranno fare i conti con l’assenza già prevista di Immobile e quelle probabili di Isaksen e Zaccagni. Periodo più complesso per la Roma che ha già affrontato tre big match consecutivi contro Napoli, Juventus e Atalanta raccogliendo solo 4 punti. Anche questa volta Dybala e Lukaku dovranno mettersi la squadra sulle spalle.