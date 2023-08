Vita da ultras, la partita in campo e quella sugli spalti: ecco Any Give Sunday

10 agosto 2023

L'ottava puntata della rubrica de Il Tempo dedicata al mondo del tifo organizzato. Daniele Caminati, tatuatore e tifoso della Lazio, in questo appuntamento con "Any Given Sunday" racconta la vita degli ultras e la partita che si gioca nelle curve e sugli spalti, parallela a quella del campo.