"Any given sunday", cosa vuol dire essere un ultras: viaggio nelle curve italiane

28 giugno 2023

Cosa significa essere ultras? Un viaggio all’interno di una delle culture più discusse degli ultimi anni, la parte calda del tifo analizzata tra luoghi comuni e realtà. Ecco la prima puntata di “Any Given Sunday”, la nuova video-rubrica de Il Tempo sul mondo delle curve, raccontato da chi lo conosce dall'interno in tutte le sue implicazioni e sfaccettature. In questo episodio Daniele Caminati, tatuatore e tifoso della Lazio, spiega cosa vuol dire essere un ultras.