E ora in Scozia spunta il mostro di Loch Ness

Non si è stati mai certi dell’esistenza del mostro di Loch Ness. C’è chi sostiene di averlo visto emergere dalle acque, chi, per lo stesso motivo, è stato considerato un mitomane. Adesso arriva la notizia che, sulle spiagge scozzesi, è emerso uno scheletro gigante rispetto al quale gli studiosi non hanno saputo cosa dire e, quindi, quanti amano le storie di fantasia, hanno pensato di attribuirlo a Loch Ness. C’è anche chi, forse esagerando, pensi si tratti di un dinosauro.

Per approfondire leggi anche: A Vienna fanno la guerra alle pasticcerie

Che volete che vi dica? A me, in un recupero di fantasia, mi fa piacere che sia il mostro di Loch Ness, ma anche il rimanente di un dinosauro di tantissimi anni fa.