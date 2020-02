Quanti Matteo aleggiano sul Festival

Al Festival di Sanremo, ancora in corso, si è avuta prova che il nome Matteo funziona. Fiorello si è presentato alla prima puntata in abito talare, tipo Don Matteo e ha dialogato in maniera divertente con Amadeus sempre in quei panni. Quindi Don Matteo, Matteo Renzi, Matteo Salvini, ripeto: un nome che va. Certo, sarebbe stato bello che, sul palco dell’Ariston, oltre Fiorello Don Matteo, fosse comparso Terence Hill, il vero Don Matteo. Se, poi, fossero comparsi pure Matteo Renzi e Matteo Salvini, la cosa avrebbe avuto un certo riscontro. Ma anche una valanga di interpellanze parlamentari. Comunque, al di là di Fiorello, mi sembra un buon Sanremo.