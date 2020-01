Lo schiaffo del Papa. Bergoglio ha fatto bene

È passato qualche giorno, ma mi piace, essendo domenica, ricordare che Papa Bergoglio ha fatto proprio bene a liberarsi da quella fedele un po’ invadente. È un privilegio avere un momento di vicinanza con il Papa, ma non vuol dire trattenerlo per il polso. Il Papa si è anche scusato, ma in realtà si è solo difeso da una esagerata.

Voglio ricordare che Papa Bergoglio, da sempre, ama camminare quasi in mezzo ai fedeli e avere un contatto con loro. Questo non deve autorizzare nessuna confidenza. Chissà cosa ha pensato il Pontefice quando si è sentito strattonato? Avrà pensato al diavolo?