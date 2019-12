In Indonesia un uomo può sposare due donne. Ma può divorziare solo da una?

Quando si dice una brava persona. In Indonesia, un uomo conteso da due donne, ha scelto di sposarle entrambe per non deluderne nessuna. È vero, in Indonesia c’è il diritto alla poligamia e quindi è stato agevolato. Che a nessuno venga in mente di fare lo stesso in Italia, perché, come è noto, la poligamia non è ammessa. Mi domando: quell’uomo che ha sposato in Indonesia le due donne, può, eventualmente, separarsi da una e rimanere con l’altra o ha l’obbligo di restare con tutte e due? Interrogativi, coltivando pensieri diversi, alla vigilia di Natale o di Capodanno o dell’Epifania.