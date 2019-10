Vestita da sposa tutta la vita. Ecco la campionessa di risparmio

Non esiste al mondo una persona più portata al risparmio di una donna di 43 anni australiana. Da un anno, la signora, indossa il suo vestito da sposa che costò 1.100 dollari. Alla donna quella cifra deve essere sembrata eccessiva, quindi ha detto: “Consumerò l’abito almeno per mille e cento dollari”. Così sta facendo e pare che tutto sia cominciato quando ha fatto un viaggio in India e si è accorta di essere una privilegiata, allora ha deciso di risparmiare su tutto, a cominciare dall’abbigliamento. Meno male che si era sposata, altrimenti cosa avrebbe indossato? Forse una vestaglia da notte o un costume da bagno intero? Oppure? Provate voi a immaginare come la risparmiatrice si sarebbe vestita se fosse stata nubile.