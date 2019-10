Roma invasa dai rifiuti perché il Campidoglio è animalista

Leggo titoli cubitali: "Roma invasa dai rifiuti". Capisco che qualcuno si possa stupire, in specie se viene a Roma ogni 7-8 anni. Ma, per chi ci vive, che Roma sia invasa dai rifiuti è una realtà che conosce, che conoscono benissimo i topi e, in alcuni casi, anche i cinghiali. Diciamo la verità: il Campidoglio è un'istituzione animalista, vuole andare incontro ai topi e ai cinghiali e, volendo, anche ai gabbiani. Ma perché portar via i rifiuti, quando i suddetti così si nutriscono al meglio? Ma anche altre regioni italiane o località straniere, sono animaliste e cercano di evitare l'invio dei rifiuti da Roma. Oltretutto, ricordiamo che la Raggi è votata anche dai gabbiani, dai cinghiali e dai topi.