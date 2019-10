I like di Rovazzi e il papà che non c'è più

Fabio Rovazzi, un cantante molto amato dai giovani, che ha un viso simpatico, con due baffetti che gli danno più anni di quanti ne ha, ha dichiarato: «Ragazzi, i like non hanno alcun valore, fate finta di niente». E su questo, ognuno può avere la propria opinione e, personalmente, la condivido, ma la cosa che più mi ha colpito è che nel corso di una intervista, Rovazzi ha detto: «Mi manca papà, è il motore di tutto ciò che faccio». Il papà di Rovazzi è morto quando lui aveva sedici anni e posso capire la malinconia e l’ansia che ogni tanto lo colgono pensando al padre che non c’è più. Devo dire che questa notazione biografica mi ha creato un moto di simpatia nei confronti di Fabio Rovazzi.