"Vai a far bene a una bestia". Cosa ci insegna l'orrore di Ragusa

È successo a Ragusa. Un uomo chiede aiuto e una donna, gentilmente, corre in soccorso di quest'uomo. Dopo di che, lui la sequestra e la violenta. Una storia orribile che fa tornare in mente un vecchio modo di dire "Vai a far bene a una bestia". Però, le bestie, non si comportano come alcuni umani fanno. Poi, tutto passerà, l’uomo sconterà quanto dovrà scontare come pena, ma chi ridarà, alla donna, la spinta per soccorrere qualcuno che chiede aiuto? Credo nessuno. Forse un giorno impareremo che non si preparano trappole a danni di altri, giocando miserabilmente sulla richiesta di aiuto. Forse era meglio che quella ragazza facesse finta di non aver sentito, che non arrivasse in soccorso di uno sconosciuto che chiedeva aiuto.