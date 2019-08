Troppi morti in mare

Il fatto che l’Italia sia da sempre circondata da tre parti dal mare, non autorizza a trattare il medesimo con sufficienza. In questo mese di agosto sono molte, troppe le persone morte in mare per proprie leggerezze o talvolta per fatalità. Sono purtroppo morti in mare anche giovanissimi stranieri che si erano buttati in acqua pur consapevoli di non sapere nuotare. Il mare, ripeto, richiede conoscenza, attenzione e rispetto. Ricordiamo comunque che di Federica Pellegrini e di Filippo Magnini non ce ne sono molti in giro e anche loro, come mi raccontò una volta Federica Pellegrini, hanno molto rispetto per il mare, non lo considerano un compagno di strada. In questi ultimi giorni di vacanza fate attenzione.