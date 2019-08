Trinità dei Monti non si preserva facendo alzare i turisti

Per carità, è vero: Trinità dei Monti è patrimonio dell’Unesco ma, a mio avviso, non si preserva non facendo sedere sui gradini i turisti. È permesso solo il transito, con tanti vigili armati di fischietto che impediscono di accomodarsi. Sappiano i distratti che sedere su uno di quei gradini e guardare Piazza di Spagna, è una fotografia ricordo che ci accompagnerà sempre.

Anziché impedire ai turisti di sedersi sui gradini, la Raggi non potrebbe preoccuparsi della immondizia che, di qui a poco, sarà di nuovo emergenza? Preoccupiamoci che i turisti non si lavino nella fontana, che non si ristorino bevendo l’acqua della fontana medesima. Ma lasciamo a tutti negli occhi la meraviglia di quella piazza.