Usa-Messico, quelle altalene "abbattono" il muro

I muri in genere non portano bene. Pensate a quello di Berlino. Pensate anche a quello che Trump sta costruendo tra l'America e il Messico. Ci sono state polemiche, prese di posizione ma nulla ha fermato la decisione presa dal Presidente degli Stati Uniti. Poi, d’improvviso, una fotografia dove si vedono un giovane messicano e un giovane americano su una sorta di altalena che attraversa il muro. Una cosa rudimentale, improvvisata, ma che testimonia, con forza, che gli uomini non sono fatti per essere divisi dai muri. E se un ragazzo americano vuol fare l’altalena con una ragazza messicana, nessun Trump al mondo glielo impedirà. Non ho notizie sulla muraglia cinese ma non credo che qualche cinese abbia fatto l’altalena con i Paesi un tempo confinanti.