L'Italia riapre le frontiere dal 3 giugno

Il lockdown sta per finire. Anche per chi deve tornare dall'estero. Nel decreto che il governo di Giuseppe Conte sta varando in queste ore sarebbe infatti inserita la norma che prevede la riapertura parziale delle frontiere a partire del 3 giugno: sarà possibile entrare in Italia dai paesi dell’Unione europea, dell’area Schengen compresi Svizzera e Monaco, senza più l'obbligo di quarantena con isolamento di 14 giorni.

Il provvedimento voluto dai ministri Amendola, Franceschini e Di Maio sarebbe pensato nell'ottica di una riattivazione dei flussi turistici in vista dell'estate.

I ministri degli Esteri di Italia e altri otto Paesi Ue si riuniranno lunedì in videoconferenza per avviare il processo di coordinamento sulla riaperture graduale delle frontiere interne per rilanciare il turismo. È quanto è emerso dopo il Consiglio affari esteri di oggi: i Paesi coinvolti, oltre all’Italia, sono Malta, Grecia, Cipro, Slovenia, Portogallo, Germania, Spagna e Croazia.

«Oggetto della riunione - ha spiegato la ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya - non è stabilire un calendario, dal momento che nessun Paese è al momento in grado di farlo con certezza, ma di allineare le misure per facilitare i flussi turistici e le operazioni delle imprese turistiche».